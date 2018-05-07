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Джокович обыграл Нисикори и может встретиться с Медведевым в Мадриде

Джокович обыграл Нисикори и может встретиться с Медведевым в Мадриде
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович (10) вышел во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), одержав 12-ю победу в 14 матчах с японцем Кеем Нисикори. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу Новака.

Теннисисты провели на корте два часа. Джокович 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Нисикори 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником серба станет либо россиянин Даниил Медведев, либо британец Кайл Эдмунд.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 17:15 МСК
Кей
Нисикори
Новак
Джокович
5:7 4:6
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