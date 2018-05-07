Гёргес сделала 12 эйсов и одержала волевую победу над Арруабарреной в Мадриде

Немка Юлия Гёргес (11) одержала волевую победу над испанкой Ларой Арруабарреной-Весино во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 2:6, 6:4, 6:2. В ходе матча Юлия уступала со счётом 2:6, 1:3.



Поединок продолжался 1 час 46 минут. Гёргес выполнила 12 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Арруабаррена-Весино 1 подача навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в четвертьфинал немка поспорит с француженкой Каролин Гарсией (7).