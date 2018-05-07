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Гёргес сделала 12 эйсов и одержала волевую победу над Арруабарреной в Мадриде

Гёргес сделала 12 эйсов и одержала волевую победу над Арруабарреной в Мадриде
Теннис / WTA

Немка Юлия Гёргес (11) одержала волевую победу над испанкой Ларой Арруабарреной-Весино во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 2:6, 6:4, 6:2. В ходе матча Юлия уступала со счётом 2:6, 1:3.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Гёргес выполнила 12 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Арруабаррена-Весино 1 подача навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал немка поспорит с француженкой Каролин Гарсией (7).

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 19:10 МСК
Лара
Арруабаррена
Юлия
Гёргес
6:2 4:6 2:6
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