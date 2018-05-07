Лопес установил рекорд по количеству сыгранных «Мастерсов» в одиночном разряде

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, выйдя на матч первого круга турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде против Пабло Андухара (WC), установил рекорд по количеству сыгранных соревнований этого уровня. Для Лопеса это 130-й «Мастерс» в карьере в одиночном разряде. До того он делил рекорд со швейцарцем Роджером Федерером, в активе которого 129 выступлений на «Мастерсах».



Далее в этом списке следуют испанец Давид Феррер (119 турниров), чех Томаш Бердых (119) и испанец Фернандо Вердаско (118). На счету Рафаэля Надаля участие в 110 турнирах серии «Мастерс-1000».

Ф. Лопес сравнялся с Федерером по количеству сыгранных «Мастерсов»