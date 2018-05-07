Стивенс победила Стосур в Мадриде и сыграет с Кар. Плишковой или Азаренко

Американка Слоан Стивенс (9) вышла в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), легко победив австралийку Саманту Стосур — 6:1, 6:3. Накануне Стивенс уверенно обыграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу, а Стосур выбила из турнира россиянку Анастасию Павлюченкову.



Матч продолжался 1 час 15 минут. Стивенс выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Стосур 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у австралийки не было.



Следующая соперница Стивенс определится в матче между чешкой Каролиной Плишковой (6) и белоруской Викторией Азаренко. Напомним, на обоих сыгранных Азаренко турнирах в этом сезоне — в Индиан-Уэллсе и Майами — она уступала именно Стивенс.