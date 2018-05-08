Монфис стал первым соперником Надаля на «Мастерс 1000» в Мадриде

Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), победив грузина Николоза Басилашвили (Q) в трёх партиях — 6:2, 3:6, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 39 минут. Монфис выполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Басилашвили 2 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.



В 1/16 финала Гаэль сыграет с первой ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 13:2.