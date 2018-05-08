Азаренко уступила Кар. Плишковой во втором круге турнира в Мадриде

Белоруска Виктория Азаренко потерпела поражение в матче второго круга турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив чешке Каролине Плишковой (6) в трёх партиях — 2:6, 6:1, 5:7. При счёте 5:5 у Виктории было 4 брейк-пойнта.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Плишкова 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Азаренко 4 эйса, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в четвертьфинал Каролина поспорит с американкой Слоан Стивенс (9).

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