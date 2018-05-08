Шарапова: не бывает плохого времени для того, чтобы изменить что-то к лучшему

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала изменения, произошедшие в её тренерском штабе. Напомним, что она рассталась с тренировавшим её четыре года Свеном Грёнефельдом и вернулась к работе с Томасом Хогстедтом.



«Мне просто нужно было время на то, чтобы оценить, в каком я состоянии, как себя ощущает моё тело. Также я сделала изменения в своей команде. Было непросто пойти на это, особенно в такой момент. Впрочем, никогда не бывает плохого времени для того, чтобы изменить что-то к лучшему. Всегда надеешься, что перемены пойдут тебе на пользу. Необязательно причиной должно быть то, что раньше что-то не работало. Можно просто верить, что это пойдёт тебе на пользу», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

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«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию Мария Шарапова в Мадриде прервала серию из четырёх поражений, начавшуюся в январе. В столице Испании её тайно поддерживает бойфренд.