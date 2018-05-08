Джокович: было довольно странно играть с Нисикори в первом раунде

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над японцем Кеем Нисикори в первом круге «Мастерс 1000» в Мадриде со счётом 7:5, 6:4.



«Должен признать, было довольно странно играть с Кеем в первом раунде. Мы оба упали в рейтинге из-за травм и других проблем. Так что такая встреча могла случиться — и вот она произошла. Раньше мы играли в полуфиналах, в финалах крупных турниров. Встретиться с ним в первом круге — совсем другое. Это была серьёзная проверка для нас обоих.



Рад, что матч сложился в мою пользу, но и он мог победить. Победителя определили считаные розыгрыши. В нужные моменты мне удавались правильные удары. И в первом, и во втором сетах я делал брейки в последний момент, тогда, когда брейк уже приносил мне победу в партии», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Джокович обыграл Нисикори и может встретиться с Медведевым в Мадриде