В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют представительница Румынии Сорана Кырстя и россиянка Дарья Касаткина (14). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кырстя — Касаткина в Мадриде.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с хорваткой Донной Векич.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.