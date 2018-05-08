Победы Джоковича и Монфиса — в обзоре игр первого круга турнира в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович (10) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори со счётом 7:5, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Француз Гаэль Монфис в трёх сетах сломил сопротивление представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Во втором круге Монфис сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (1), а Джокович — с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Кайл Эдмунд (Великобритания).
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