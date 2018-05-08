Победы Шараповой и Возняцки, поражение Азаренко — в обзоре игр турнира в Мадриде

За «врунью» пока не ответила. Новый шанс Шараповой поквитаться с Младенович

Шарапова в Мадриде жаждет реванша в матче с Младенович, Лео Азаренко в восторге от Европы, Дарье Касаткиной подарили большой теннисный торт.