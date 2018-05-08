Победы Шараповой и Возняцки, поражение Азаренко — в обзоре игр турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу со счётом 7:5, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Американка Слоан Стивенс (9) победила представительницу Австралии Саманту Стосур — 6:1, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Датчанка Каролина Возняцки (2) одолела австралийку Эшли Барти со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Чешка Каролина Плишкова (6) победила Викторию Азаренко из Беларуси — 6:2, 1:6, 7:5.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Шарапова победила Бегу во втором круге турнира в Мадриде
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