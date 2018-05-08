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Победы Шараповой и Возняцки, поражение Азаренко — в обзоре игр турнира в Мадриде

Победы Шараповой и Возняцки, поражение Азаренко — в обзоре игр турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу со счётом 7:5, 6:1.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Американка Слоан Стивенс (9) победила представительницу Австралии Саманту Стосур — 6:1, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Датчанка Каролина Возняцки (2) одолела австралийку Эшли Барти со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Чешка Каролина Плишкова (6) победила Викторию Азаренко из Беларуси — 6:2, 1:6, 7:5.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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