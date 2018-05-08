Нисикори: мне нравится играть на грунте, это весело

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в первом круге турнира в Мадриде (Испания) от серба Новака Джоковича (5:7, 4:6).

«Я снова готов к игре. Да, моё запястье ещё не на сто процентов в порядке, но её состояние уже можно назвать близким к необходимому. Я думаю, что мне понадобится ещё несколько недель, чтобы адаптироваться на грунте. Но это не так плохо, я ещё восстанавливаюсь после прошлой недели.

Я неплохо играл в Монте-Карло, но у меня не получилось в Мадриде. Но вы знаете, мне нравится играть на грунте. Это действительно весело. Важно дальше сыграть успешно, чтобы прибавить уверенности в собственных силах. Надеюсь, что мне удастся сделать это», — цитирует Нисикори Ubitennis.

В нынешнем сезоне турниров на грунте Нисикори дошёл до финала в Монте-Карло. Там он уступил Рафаэлю Надалю после чего признался, что испытывает болезненные ощущения в запястье. До турнира в Мадриде Нисикори не участвовал в соревнованиях после того, как снялся с турнира в Барселоне.