Пуи будет тренироваться с Хаасом перед «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Люка Пуи будет готовиться к «Ролан Гаррос» вместе с немцем Томми Хаасом, сообщает Tennis World USA.

Пуи предстоит в шестой раз подряд сыграть на турнире во Франции. Он дебютировал на «Ролан Гаррос» ещё в 2013 году. В прошлом году Пуи вышел в третий круг, что стало его лучшим результатом на турнире.

Пуи и Хаас работали вместе и раньше. Так, они проводили совместные тренировки перед открытым чемпионатом Австралии, но там Пуи выступил неудачно, уступив 107-й ракетке мира Рубену Бемельмансу в стартовом матче.

Хаас официально объявил о завершении карьеры в марте, в настоящее время немец является директором турнира в Индиан-Уэллсе (США).