Тим: играть в паре с дель Потро было весело

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от игры с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Теннисисты сыграли в парном разряде турнира в Мадриде, где уступили в первом круге уругвайцу Пабло Куэвасу и испанцу Марселю Гранольерсу (3:6, 6:7).

«Это было весело, мы неплохо играли. Я старался выиграть матч, но не получилось», — цитирует Тима Tennis World USA.

Тим и дель Потро впервые выступили вместе в парном разряде. Теперь австрийцу предстоит сыграть в одиночном разряде. Его первым соперником в Мадриде будет аргентинец Федерико Дельбонис. В четвертьфинале австриец может встретиться с Рафаэлем Надалем.