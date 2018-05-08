Первая ракетка мира румынка Симона Халеп приняла участие в праздновании 10-й годовщины женского турнира в Мадриде. От имени WTA уроженка Констанцы и супервайзер турнира Джулия Орланди подарили почётную грамоту директору соревнований Маноло Сантане.

«Я всегда с нетерпением жду возможности вернуться на турнир в Мадриде. Этот один из моих самых любимых турниров в году. Звание двукратной чемпионки этих соревнований очень много значит для меня. Турнир прекрасно организован. Люди, работающие здесь, просто потрясающие. Хочу поздравить их с 10-летием турнира и поблагодарить за прикладываемые усилия», — сказала Халеп.

Фото доступно в «инстаграме» WTA.