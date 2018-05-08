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Конта: многие недооценивают уровень Кубка Федерации

Конта: многие недооценивают уровень Кубка Федерации
Теннис

Британская теннисистка Йоханна Конта посетовала на недостаточное внимание к Кубку Федерации. Также Конта отметила высокий уровень игры.

«Для меня было практически невозможно сразу отправиться из Японии в Штутгарт. Я сразу понимала это, когда вошла в сборную на Кубке Федерации. Я понимала, что мой первый турнир на грунте будет здесь, в Мадриде.
Я активно тренировалась на протяжении недели дома, также мне пришлось прийти в себя после перелёта и смены часовых поясов, что непросто. Вообще, поездка в Японию стала любопытным опытом для меня. Было непросто, но я считаю, что мы хорошо себя проявили. В Японии я провела два отличных матча, там мне очень понравилось.

Нынешний формат Кубка Федерации вызывает вопросы. Вниманием обделены зональные матчи плей-офф. Также нужно понимать, насколько сильными являются участники группы Европа/Африка. Многие просто не понимают, какими тяжёлыми бывают матчи Кубка Федерации», — цитирует Конту Tennis World USA.

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В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
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