Федерер с семьёй посетил оперу в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, пропускающий сезон турниров на грунте, продолжает готовиться к будущим соревнованиям в Дубае. Вечер субботы, 5 мая, спортсмен провёл со своей семьёй в театре оперы. Вместе с Федерером была его супруга Мирка и четверо детей.

Через месяц для Федерера начнётся сезон турниров на траве. Вскоре швейцарец намеревается отправиться в Европу, чтобы продолжить подготовку. Он примет участие в турнирах в Штутгарте, Галле и Уимблдоне.

«Мне нравится в Дубае, здесь очень спокойно и безопасно, всегда отличная погода, хорошие рестораны и прекрасный пляж. Здесь всегда есть чем заняться, много развлечений. Также Дубай находится в отличном месте, на пути из Азии и Австралии. Нам здесь действительно нравится, мы здорово проводим время по-семейному», — цитирует Федерера Tennis World.