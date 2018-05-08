Шарапова: 19 выигранных очков подряд? Со мной такое бывает не часто

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё достижение в матче с румынкой Ириной Бегу на турнире в Мадриде. Бывшая первая ракетка мира во второй партии выиграла 19 очков кряду и в итоге победила со счётом 7:5, 6:1.

Журналист: Мария, во втором сете выиграли 19 очков подряд.

Шарапова: О!

Журналист: Это круто.

Шарапова: Это действительно круто.

Журналист: Это неплохо.

Шарапова: Такое бывает не часто.

Журналист: Так и есть.

Шарапова: Со мной точно.

Журналист: Это вы сказали, не я.

Шарапова: Я знаю, о чём вы думаете.

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