Шарапова: 19 выигранных очков подряд? Со мной такое бывает не часто

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё достижение в матче с румынкой Ириной Бегу на турнире в Мадриде. Бывшая первая ракетка мира во второй партии выиграла 19 очков кряду и в итоге победила со счётом 7:5, 6:1.
Журналист: Мария, во втором сете выиграли 19 очков подряд.
Шарапова: О!
Журналист: Это круто.
Шарапова: Это действительно круто.
Журналист: Это неплохо.
Шарапова: Такое бывает не часто.
Журналист: Так и есть.
Шарапова: Со мной точно.
Журналист: Это вы сказали, не я.
Шарапова: Я знаю, о чём вы думаете.
Шарапова: трудно вспомнить, в какой форме я была, играя с Младенович в 2017-м
Шарапова: мне пришлось изрядно потрудиться для победы над Бегу
Шарапова победила Бегу во втором круге турнира в Мадриде
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