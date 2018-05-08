Стивенс: играть не в США и всё равно победить — это невероятно

Американка Слоан Стивенс прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Мадриде (Испания) над представительницей Австралии Самантой Стосур со счётом 6:1, 6:3.

«Играть не в США и всё равно победить — это невероятно. Я очень рада быть в Мадриде и тому, что грунтовый сезон стартовал для меня так успешно. Думаю, я играла очень хорошо и крайне стабильно. Я боролась за победу, и очень этим довольна», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Стивенс поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.