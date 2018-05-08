Руседски: Надаль может пройти весь сезон на грунте без поражений

Бывший канадский теннисист Грег Руседски прокомментировал доминирование испанца Рафаэля Надаля на турнирах на грунте. Руседски считает, что Надалю по силам выиграть все турниры, в которых он примет участие.

«Сможет ли Рафа пройти без потерь весь сезон на грунте или кому-то проиграет в Мадриде или Риме? Пока сложно понять, но никто не может навязать ему борьбу. Считаю, что Надаль – главный фаворит «Ролан Гаррос». Такого доминирования на грунтовых кортах я ещё никогда не видел и вряд ли когда-либо увижу», — написал Руседски у себя в «твиттере».