Кар. Плишкова: так плохо в теннисном плане я себя давно не чувствовала

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы над Викторией Азаренко из Беларуси во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 1:6, 7:5.
«Так плохо, как во втором сете, я себя в теннисном плане не чувствовала уже давно. Я понятия не имею, что случилось, но очень расстроена. Тем не менее я рада впервые выйти в третий круг в Мадриде», — приводит слова Плишковой WTA Insider.
За выход в четвертьфинал Каролина поспорит с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире в Мадриде под девятым номером.
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