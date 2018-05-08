Кар. Плишкова: так плохо в теннисном плане я себя давно не чувствовала

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы над Викторией Азаренко из Беларуси во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 1:6, 7:5.

«Так плохо, как во втором сете, я себя в теннисном плане не чувствовала уже давно. Я понятия не имею, что случилось, но очень расстроена. Тем не менее я рада впервые выйти в третий круг в Мадриде», — приводит слова Плишковой WTA Insider.

За выход в четвертьфинал Каролина поспорит с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире в Мадриде под девятым номером.