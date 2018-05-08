Надаль: не считаю, что значительно превосхожу других игроков на грунте

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от старта на турнире в Мадриде.

«Я думаю, что я ещё прохожу период адаптации. До приезда в Мадрид я провёл удачно несколько турниров, хорошо играл в Монте-Карло и Барселоне. После такого может показаться, что всё в твоих руках. Но здесь всё будет иначе: нужно время, чтобы приспособиться к отскоку мяча.

С каждым днём я играю всё лучше, чувствую себя лучше, рад, что вернулся сюда. Я всегда испытываю особенные чувства, когда играю дома. Поэтому этот турнир является для меня особенным.

Я не думаю, что значительно превосхожу других игроков на грунте. Наверное, на некоторых турнирах я был лучше других. Но это не значит, что я буду побеждать вновь. Я очень рад тому, как всё складывается. При этом я не задумываюсь, являюсь фаворитом или нет. Я стараюсь просто всё делать хорошо, находиться в форме. Как только я перестану беспокоиться о своей форме и прекращу заниматься, я перестану побеждать.

Нужно быть готовым в любой момент и оставаться терпеливым. Я всегда с уважением относился к своим соперникам. Каждый день отличается от предыдущего, на корте может произойти всё что угодно. Ты должен помнить, что можешь не только выиграть, но и проиграть», — сказал Надаль.

В первом круге турнира в Мадриде Надаль сыграет с французом Гаэлем Монфисом.