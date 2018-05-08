Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Чхун Хён взял всего два гейма в матче с Хасе на старте турнира в Мадриде

Чхун Хён взял всего два гейма в матче с Хасе на старте турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Чхун Хён не сумел побиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв голландцу Робину Хасе со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты. Чхун Хён 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Робина 1 эйс и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований Хасе поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным на турнире в Мадриде под восьмым номером.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Робин
Хасе
Чхун
Хён
6:2 6:0
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент