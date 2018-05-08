Чхун Хён взял всего два гейма в матче с Хасе на старте турнира в Мадриде

Представитель Южной Кореи Чхун Хён не сумел побиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв голландцу Робину Хасе со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 53 минуты. Чхун Хён 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Робина 1 эйс и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований Хасе поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным на турнире в Мадриде под восьмым номером.