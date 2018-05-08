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Л. Майер победил Фоньини в первом круге турнира в Мадриде

Л. Майер победил Фоньини в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Леонардо Майер вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (16) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Леонардо 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету итальянца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Майер поспорит с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Паоло Лоренци (Италия).

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Фабио
Фоньини
Леонардо
Майер
3:6 4:6
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