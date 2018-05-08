Квитова одолела Пуиг во втором круге турнира в Мадриде

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Мадриде под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (WC) со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Петра 9 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония).