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Квитова одолела Пуиг во втором круге турнира в Мадриде

Квитова одолела Пуиг во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Мадриде под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (WC) со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Петра 9 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония).

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Петра
Квитова
Моника
Пуиг
6:3 7:6
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