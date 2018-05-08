Баутиста-Агут одолел Доналдсона и сыграет с Кольшрайбером на турнире в Мадриде

Испанец Роберто Баутиста-Агут (11) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх сетах обыграв американца Джареда Доналдсона со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут. Роберто 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Баутиста-Агут поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером, который победил японца Юити Сугиту со счётом 6:4, 6:3.