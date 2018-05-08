Гаске: если Надаль не приедет на Кубок Дэвиса, плакать не буду

Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Дэвиса против сборной Испании, который состоится в сентябре.

«Это великолепный турнир, болельщики активно поддерживают игроков. Я по-прежнему храню тёплые воспоминания с прошлого года. Помню, как в третьем сете меня поддерживали! Жаль, что мы не сыграем в Монпелье, дома всегда здорово играть. Но когда я вижу этот невероятный стадион и атмосферу, то радуюсь предстоящим матчам.

Победить Испанию будет невероятно трудно. Хотел бы я, чтобы приехал Рафаэль Надаль? Да, но если он не приедет, плакать не буду. Это напоминает 2014 год и случай с Федерером. Тогда все тоже хотели, чтобы он приехал. Победа над командой, в которой есть такой игрок, намного приятнее. Если Рафа приедет, будет превосходно. Но мы всё равно постараемся победить его и Испанию», — цитирует Гаске L’Equipe.

В 2014 году Швейцария впервые в истории выиграла Кубок Федерации. Федерер тогда победил Гаске и помог швейцарцам добиться исторического успеха.