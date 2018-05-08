Циципас: предпочёл бы победу на турнире «Большого шлема» 1-му месту в рейтинге

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал очередным гостем проекта Bola Amarella. Спортсмен ответил на блиц-вопросы, подготовленные авторами.
Журналист: Любимый турнир «Большого шлема»?
Циципас: Уимблдон.
Журналист: Победа на турнире «Большого шлема» или первое место в рейтинге?
Циципас: «Большой шлем».
Журналист: Какую сверхспособность вы бы хотели иметь?
Циципас: Уметь летать.
Журналист: Предмет, который вы всегда берёте с собой?
Циципас: Мой фотоаппарат.
Журналист: Форхэнд Федерера или бекхэнд Джоковича?
Циципас: Удар Федерера.
Журналист: У кого лучший удар в туре?
Циципас: У Надаля.
Журналист: Ваш любимый игрок?
Циципас: Ана Иванович.
Журналист: Когда вы в последний раз брали у кого-то автограф?
Циципас: Когда мне было восемь или девять лет, брал автограф у Джоковича.
Журналист: Федерер или Надаль?
Циципас: Федерер.