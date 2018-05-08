Циципас: предпочёл бы победу на турнире «Большого шлема» 1-му месту в рейтинге

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»

Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.