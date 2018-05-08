Кр. Плишкова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Халеп

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (Q) вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (WC) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Кристина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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