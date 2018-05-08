Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кр. Плишкова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Халеп

Кр. Плишкова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Халеп
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (Q) вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (WC) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Кристина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 и 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 14:55 МСК
Кристина
Плишкова
Сара
Соррибес-Тормо
7:5 6:2
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент