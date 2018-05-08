Халеп с пятого матчбола победила Мертенс во втором круге турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка. Симона победила с пятого матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании действующая чемпионка поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой (Q).