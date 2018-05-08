Костюк: занимаясь теннисом, лишаю себя детства

Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире в Мадриде рассказала, как ей в 15-летнем возрасте даются длительные поездки.

«Профессиональная карьера теннисистки заставляет отказываться от того, что свойственно детству. Этого прекрасного времени, когда ты счастлив и у тебя нет никаких проблем. У теннисисток очень много обязанностей, мы сталкиваемся с серьёзным давлением. Это сложно, но мне удаётся справиться.

Я привыкла, что долго не бываю дома. В прошлом году уехала в сентябре и вернулась в середине декабря. Это было сложно, психологически сложно. После турнира в Австралии в начале февраля я была дома лишь пять дней.

Когда я нахожусь в Киеве, я бываю занята с восьми утра до восьми вечера. У меня фактически нет времени находиться дома, хотя мне нравится быть дома. Иногда мне легче вообще не приезжать домой и пробыть где-то месяц», — цитирует Костюк Tennis World USA.

В первом круге турнира в Мадриде Костюк уступила испанке Ларе Арруабаррене со счётом 3:6, 6:4, 2:6.