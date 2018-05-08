Штруфф победил Копила в первом круге турнира в Мадриде

Немец Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), победив румына Мариуша Копила (Q) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Штруфф 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Копила 7 эйсов, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



Во втором раунде Штруфф сыграет либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (9), либо с хорватом Борной Чоричем. Чорич взял у Карреньо-Бусты первый сет, а во втором ведёт с двумя брейками.

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