Куэвас победил Сока в Мадриде, выиграв третью партию с «баранкой»

Уругваец Пабло Куэвас пробился во второй раунд турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, одержав волевую победу над американцем Джеком Соком (12) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Куэвас выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Сока 10 подач навылет, 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.
Следующим оппонентом уругвайского теннисиста станет либо немец Петер Гоёвчик, либо испанец Альберт Рамос-Виньолас.
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