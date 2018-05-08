Куэвас победил Сока в Мадриде, выиграв третью партию с «баранкой»

Уругваец Пабло Куэвас пробился во второй раунд турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, одержав волевую победу над американцем Джеком Соком (12) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.



Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Куэвас выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Сока 10 подач навылет, 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.



Следующим оппонентом уругвайского теннисиста станет либо немец Петер Гоёвчик, либо испанец Альберт Рамос-Виньолас.