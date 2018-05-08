Касаткина уверенно победила Кырстю и может сыграть с Мугурусой в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина (14) вышла в 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), легко обыграв румынку Сорану Кырстю — 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Кырсти 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующая соперница Дарьи определится в матче между испанкой Гарбинье Мугурусой (3) и хорваткой Донной Векич.