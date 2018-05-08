Донской в 2018-м одержал столько же побед на «Мастерсах», сколько за всю карьеру

Российский теннисист Евгений Донской (Q) пробился во второй круг турнира в Мадриде (Испания), в трёх сетах одолев грека Стефаноса Циципаса (WC) со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3). Для 27-летнего москвича, занимающего 90-е место в рейтинге АТР, эта победа стала третьей в основной сетке соревнований серии «Мастерс-1000» в текущем сезоне после выигранных поединков в Индиан-Уэллсе и Майами.

Отметим, что за все предыдущие сезоны Евгений, выступающий в АТР с 2008 года, также одержал три победы на уровне «мастерсов».

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.