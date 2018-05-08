Лайович оказался сильнее Гаске и может сыграть с дель Потро в Мадриде

Серб Душан Лайович (Q) пробился в 1/8 финала турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), одолев француза Ришара Гаске на двух тай-брейках — 7:6 (7:1), 7:6 (7:1).



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Лайович выполнил 8 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. В активе Гаске 6 подач навылет. У него не было ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов.



Следующий соперник Лайовича определится в матче между аргентинцем Хуан-Мартином Дель Потро (4) и боснийцем Дамиром Джумхуром.



Также свой матч выиграл испанец Альберт Рамос-Виньолас. В первом круге он победил немца Петера Гоёвчика — 5:7, 6:2, 7:5. Следующим оппонентом испанского теннисиста станет уругваец Пабло Куэвас.