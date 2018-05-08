Свитолина уступила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде

Украинка Элина Свитолина (4) покинула турнир категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив испанке Карле Суарес-Наварро в трёх партиях — 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.



Поединок продлился 2 часа 17 минут. Суарес-Наварро трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Свитолиной 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Эйсов у Элины не было.



Следующая соперница испанской теннисистки определится в матче британки Йоханны Конты с американкой Бернардой Перой (Q).