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Свитолина уступила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде

Свитолина уступила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (4) покинула турнир категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив испанке Карле Суарес-Наварро в трёх партиях — 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.

Поединок продлился 2 часа 17 минут. Суарес-Наварро трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Свитолиной 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Эйсов у Элины не было.

Следующая соперница испанской теннисистки определится в матче британки Йоханны Конты с американкой Бернардой Перой (Q).

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 18:20 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Элина
Свитолина
2:6 7:6 6:4
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