Медведев проиграл Эдмунду в Мадриде, получив «баранку» во второй партии

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение на старте турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), проиграв британцу Кайлу Эдмунду со счётом 4:6, 0:6.



Поединок продлился 1 час 18 минут. Эдмунд выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Медведева 3 подачи навылет, 5 двойных и 7 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Эдмунд сыграет с экс первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем (10). Новак накануне победил японца Кея Нисикори в двух партиях — 7:5, 6:4.