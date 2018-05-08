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Медведев проиграл Эдмунду в Мадриде, получив «баранку» во второй партии

Медведев проиграл Эдмунду в Мадриде, получив «баранку» во второй партии
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение на старте турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), проиграв британцу Кайлу Эдмунду со счётом 4:6, 0:6.

Поединок продлился 1 час 18 минут. Эдмунд выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Медведева 3 подачи навылет, 5 двойных и 7 упущенных брейк-пойнтов.

Во втором круге Эдмунд сыграет с экс первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем (10). Новак накануне победил японца Кея Нисикори в двух партиях — 7:5, 6:4.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 20:05 МСК
Даниил
Медведев
Кайл
Эдмунд
4:6 0:6
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