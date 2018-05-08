Дель Потро уверенно победил Джумхура в первом матче с марта

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) уверенно вышел в третий круг на «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), обыграв боснийца Дамира Джумхура в двух партиях — 6:3, 6:3. Для аргентинца это первый матч за месяц с лишним, после поражения от Джона Иснера в полуфинале «Мастерса» в Майами.



Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Дель Потро выполнил 3 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Джумхура 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с сербом Душаном Лайовичем (Q), который ранее нанёс поражение французу Ришару Гаске на двух тай-брейках.

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