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Контавейт обыграла Саснович во втором круге турнира в Мадриде

Контавейт обыграла Саснович во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Эстонка Анетт Контавейт пробилась в 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв белоруску Александру Саснович — 6:2, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Контавейт 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Саснович 5 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей Контавейт станет чешка Петра Квитова (10), которая ранее нанесла поражение пуэрториканке Монике Пуиг в двух партиях.

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 20:55 МСК
Александра
Саснович
Анетт
Контавейт
2:6 6:4 2:6
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