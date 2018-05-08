Контавейт обыграла Саснович во втором круге турнира в Мадриде

Эстонка Анетт Контавейт пробилась в 1/8 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв белоруску Александру Саснович — 6:2, 4:6, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Контавейт 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Саснович 5 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующей соперницей Контавейт станет чешка Петра Квитова (10), которая ранее нанесла поражение пуэрториканке Монике Пуиг в двух партиях.

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