Раонич обыграл Димитрова во втором круге турнира в Мадриде

Канадец Милош Раонич стал участником 1/8 финала турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), обыграв болгарина Григора Димитрова (3) — 5:7, 6:3, 3:6.



Поединок продолжался ровно два часа. Раонич выполнила 12 подач навылет, сделала 2 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Димитрова 6 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с соотечественником — Денисом Шаповаловым, который в трёх сетах победил француза Бенуа Пэра.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.