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Пера оказалась сильнее Конты во втором круге соревнований в Мадриде

Пера оказалась сильнее Конты во втором круге соревнований в Мадриде
Теннис / WTA

Американка Бернарда Пера (Q) стала участницей третьего раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, победив британку Йоханну Конту в двух партиях — 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Пера дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Конты 5 эйсов, 2 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Перы будет испанка Карла Суарес-Наварро, которая выбила из соревнований украинку Элину Свитолину (4). Победительница этого поединка выйдет на француженку Каролин Гарсию (7) или немку Юлию Гёргес (11).

Мадрид (ж) 2018. 2-й круг
08 мая 2018 года, вторник. 23:25 МСК
Йоханна
Конта
Бернарда
Пера
4:6 3:6
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