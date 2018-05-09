Пера оказалась сильнее Конты во втором круге соревнований в Мадриде

Американка Бернарда Пера (Q) стала участницей третьего раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, победив британку Йоханну Конту в двух партиях — 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Пера дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Конты 5 эйсов, 2 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Следующей соперницей Перы будет испанка Карла Суарес-Наварро, которая выбила из соревнований украинку Элину Свитолину (4). Победительница этого поединка выйдет на француженку Каролин Гарсию (7) или немку Юлию Гёргес (11).

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