Халеп: на турнире в Мадриде у меня нет никаких ожиданий

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над бельгийкой Элисе Мертенс во втором круге турнира в Мадриде (Испания) со счётом 6:0, 6:3.

«Я знала, что к этому матчу Элисе подойдёт с уверенностью в своих силах. Мне нужно было начать поединок очень мощно и агрессивно. Я так и сделала. После нескольких геймов я отлично чувствовала себя на корте. Я была уверена, что могу выиграть этот матч.

Думаю, я вновь провела отличный поединок. Это была моя вторая игра на турнире. Ощущения прекрасные. Это была очень хорошая и важная игра для меня, ведь мне противостояла соперница, выигравшая уже два грунтовых турнира в этом году.

Это новый сезон. Я стала на год старше, у меня больше опыта. Но в теннисе никогда ничего не знаешь наверняка. Нужно двигаться вперёд день за днём, матч за матчем. На этом этапе все демонстрируют хороший теннис. Мне нужно сохранять концентрацию и мотивацию на победу в каждом матче, но у меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу наслаждаться игрой и верить, что у меня есть шансы завоевать трофей", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Халеп с пятого матчбола победила Мертенс во втором круге турнира в Мадриде