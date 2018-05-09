Халеп: нужно будет посмотреть, как я играла с Кристиной Плишковой в прошлом году

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с чешкой Кристиной Плишковой в третьем круге турнира в Мадриде.

«Я помню, что мы раньше встречались в Мадриде, и это был непростой матч. У Кристины мощная подача и удар с форхенда. Мне нужно будет посмотреть, как я играла с ней в прошлом году, и повторить это. Я уверена в себе и верю, что могу победить. Но я всегда ожидаю сложный поединок. По ходу матча может случиться всё, что угодно. Я сосредоточусь на том, что должна делать на корте, и буду верить в победу», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Халеп: на турнире в Мадриде у меня нет никаких ожиданий