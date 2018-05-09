Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена

Вторая ракетка мира Каролина Возняцки была награждена рыцарским орденом Даннеброга. Это второй по значимости рыцарский орден Дании.

«Для меня невероятная честь получить эту награду», — написала Возняцки в «Твиттере».

В 2018 году бывшая первая ракетка мира впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Всего 27-летняя уроженка Оденсе выиграла 28 турниров WTA в одиночном разряде.

В третьем круге турнира в Мадриде (Испания) Возняцки сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Возняцки: думаю, на грунте шансы у большинство теннисисток равны