Циципас получил ответ от ATP про рекорд по упущенным брейк-пойнтам

Греческий теннисист Стефанос Циципас, реализовавший лишь 1 из 20 брейк-пойнтов в матче первого круга на «Мастерс 1000» в Мадриде с россиянином Евгением Донским, в своём «твиттере» поинтересовался у ATP, каков рекорд по количеству упущенных шансов сделать брейк. Отметим, что процент реализации брейк-пойнтов был очень низок у обоих игроков — Донской использовал только 1 брейк-пойнт из 10.



В «твиттере» ATP, занимающемся сбором различной статистики, Циципасу ответили, что больше всего брейк-пойнтов упустил француз Седрик Пьолин в первом круге US Open — 1993 — 28. Правда, Седрик тогда реализовал 7 из 35 шансов и одержал победу. Кроме того, испанец Рафаэль Надаль реализовал лишь 2 брейк-пойнта из 26, когда проиграл своему соотечественнику Гильермо Гарсия-Лопесу в Бангкоке. Официальная статистика ведётся с 1991 года.

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