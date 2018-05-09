Конта: сочувствую Маррею, ему приходится так долго оставаться вне любимой игры

Британская теннисистка Йоханна Конта надеется, что её соотечественник Энди Маррей успеет восстановиться после травмы к Уимблдону, несмотря на сообщения СМИ о его проблемах со здоровьем.

«Надеюсь, что он успеет вернуться в срок, который запланировал. Очевидно, что ему нужно учитывать текущее состояние здоровья и делать всё, чтобы продлить карьеру. Я лишь могу выразить ему свою поддержку.

Представляю, как сильно огорчает Маррея столь длительный перерыв в карьере, как тяжело так долго оставаться без игры, которую так любишь. Надеюсь, что он будет чувствовать себя лучше и вернётся здоровым и сильным», — цитирует Конту Reuters.

30-летний Маррей запланировал участие в турнире на травме в Розмалене (Нидерланды) и Лондоне (Великобритания). Эти соревнования британец рассматривает в качестве подготовки к Уимблдону.