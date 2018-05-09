Пера: я всю жизнь играю на грунте, это моё любимое покрытие

Американская теннисистка Бернарда Пера поделилась впечатлениями от выхода в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Во втором раунде она победила британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:3.

«Я нервничала в начале матча. В этом году мы уже дважды встречались. Я проиграла ей на харде, но знала, как нужно играть. Очень рада, что мне удалось реализовать задуманное. Я отлично себя чувствую на этом турнире, так как грунт — моё любимое покрытие. Я всю жизнь играю на грунте», — приводит слова Перы официальный сайт тура.