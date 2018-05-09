Победы Халеп и Мугурусы, поражение Свитолиной — в обзоре игр турнира в Мадриде

Чешская теннисистка Петра Квитова (10) вышла в третий круг турнира в Мадриде (Испания), обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (WC) со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанка Карла Суарес-Наварро одолела украинку Элину Свитолину (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Румынка Симона Халеп (1) разгромила бельгийку Элисе Мертенс — 6:0, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанка Гарбинье Мугуруса (3) оказалась сильнее хорватки Донны Векич — 2:6, 6:4, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
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