Победы дель Потро и Раонича — в обзоре матчей турнира в Мадриде

Канадец Милош Раонич пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (3) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) победил боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Хорват Борна Чорич в матче первого круга обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (9) — 6:4, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанец Фернандо Вердаско победил итальянца Паоло Лоренци — 7:5, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.