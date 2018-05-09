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Победы дель Потро и Раонича — в обзоре матчей турнира в Мадриде

Победы дель Потро и Раонича — в обзоре матчей турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Канадец Милош Раонич пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (3) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) победил боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Хорват Борна Чорич в матче первого круга обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (9) — 6:4, 6:2.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Испанец Фернандо Вердаско победил итальянца Паоло Лоренци — 7:5, 6:4.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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